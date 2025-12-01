防範中國威脅 日本將與紐西蘭簽協定 相互提供後勤支援

日本防衛大臣小泉進次郎（中）將與紐西蘭國防部長簽協議。 圖：翻攝自小泉進次郎的X

[Newtalk新聞] 中國持續咄咄逼人的海上擴張，正在促成周邊國家的防務合作。《日本新聞》（The Japan News ）稍早引述日本政府消息人士，指出日本和紐西蘭計劃最快於12月中旬簽署《物品勞務相互支援協定》（ACSA）。

根據該協定，日本自衛隊和紐西蘭軍隊將能夠相互提供食物、燃料和其他物資。

日本政府正安排於12月18日舉行簽字儀式，屆時紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）將訪問日本。紐西蘭將成為第九個與日本簽署ACSA的國家。

今年2月，中國軍方在澳洲和紐西蘭之間的公海部署艦艇，並進行了實彈演習。這些措施是該國在太平洋地區採取的一系列強化脅迫行動的一部分。

紐西蘭軍方認為與日本和美國的合作至關重要，並已多次與兩國舉行聯合演習。

去年9月，一艘紐西蘭軍艦護送一艘日本海上自衛隊驅逐艦南下穿越台灣海峽。

科林斯訪問日本期間，計劃與防衛大臣小泉進次郎舉行會談。兩人還將造訪位於神奈川縣橫須賀的日本海上自衛隊基地，視察一艘最上級護衛艦。

紐西蘭正在考慮引進升級版的最上級護衛艦。小泉的目標是促進日本向紐西蘭出口防衛裝備。

