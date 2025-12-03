防範中國的飛彈威脅 美軍強化沖繩嘉手納空軍基地戰備

美國空軍在沖繩嘉手納基地大象走路。 圖：取自維基百科 U.S. Air Force photo by Senior Airman John Linzmeier Public Domai

[Newtalk新聞] 美國近日在距離台灣 600 公里的嘉手納空軍基地戰備加強戰備，進行了快速修復機場的訓練，以應對中國的飛彈威脅。

《新聞周刊》（Newsweek）報導，位於日本沖繩島的嘉手納空軍基地是美國重要的空軍樞紐，也是距台灣最近的美國空軍基地。除了輪調部署戰鬥機外，該基地還是美國空軍、海軍陸戰隊和海軍無人機部隊的作戰中心。

報導指出，鑑於嘉手納基地靠近台灣海峽，如果美國在台灣遭到入侵時出兵援助，中國軍隊可能會將其作為攻擊目標，因為北京曾威脅要動用武力實現台灣統一。

根據五角大廈一份關於中國軍事實力的報告，中國擁有超過 2,000 枚彈道飛彈，能夠覆蓋日本全境。嘉手納基地目前由「愛國者」先進能力—3型防空系統負責防禦。駐嘉手納空軍基地的美國空軍第 18 聯隊表示，11 月 6 日，第 18 土木工程中隊的人員在基地範圍內的「貝弗利 26—1 高地」（Beverly High 26-1）作戰準備演習中進行了快速機場損毀修復訓練。

在演習期間，工程師和爆炸物處理人員檢驗了他們的技能和知識，包括填補和加固彈坑、清理碎片以及修復新聞稿中稱為「任務關鍵型」機場的跑道表面。

此次訓練旨在測試在假想襲擊後快速評估和修復跑道模擬損毀的能力，以確保空軍基地能夠在對抗環境中維持作戰空中力量行動。

同時，第18聯隊表示，其作戰支援中隊和土木工程中隊正在進行該基地今年規模最大的機場維修項目，包括更換磨損的路面和升級關鍵跑道段。

報導指出，有鑑於中日兩國在台灣問題上的緊張局勢持續，可以預期美國空軍將繼續提升嘉手納空軍基地的戰備水準。至於是否會有更多作戰部隊部署到該基地以增強其作戰能力，目前尚不得而知。

