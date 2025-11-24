防範中國稀土勒索 高市早苗籲國際合作建立韌性可靠供應鏈

日本內閣總理大臣高市早苗在G-20峰會呼籲各國合作建立關鍵礦產供應鏈 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗昨（23）日在南非約翰尼斯堡參加二十國集團（G20）高峰會，呼籲國際社會針對關鍵礦產「各國共同努力，建構具有韌性和可靠性的供應鏈」。

2010年代初期，中國船艦闖入釣魚台海域遭日方扣押，北京曾切斷稀土供應。日本迅速採取回收舊電腦、手機等產品內的稀土金屬，並研發不須稀土的磁鐵，以及開發其他進口管道，晚近幾年對中國稀土的倚賴已經降到六成。

《產經新聞》報導，高市早苗考量中國可能對日本實施稀土禁運，希望加強與包括非洲國家在內的資源豐富國家的合作關係，這些國家這兩天也參加了此次G20峰會。

高市早苗指出，約佔全球產量70%的中國正利用其對稀土的禁運作為外交籌碼，並強調「國際社會對關鍵礦產的出口管製表示關切」。她強調，應避免關鍵礦產供應鏈過度集中，並呼籲「各國共同努力，建構具有韌性和可靠性的供應鏈」。

