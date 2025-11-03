防範中國軍事擴張 澳大利亞防長：各國都必須回應
[Newtalk新聞] 澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）今（4）日稍早指出，「當今世界規模最大的軍事擴張來自中國，這種擴張缺乏戰略保障，這意味著澳大利亞和許多其他國家都必須做出回應。」
路透社（Reuters）報導，馬勒斯在雪梨舉行的海軍會議開幕致辭中表示，保障南海和東海的貿易航線等海上通道暢通無阻，是澳大利亞的核心國家利益。由於中國的軍事擴張，保障航路「這項工作充滿挑戰，而且實際上風險越來越大。」
上個月，一架中國戰鬥機在南海附近向一架正在執行監視任務的澳洲海上巡邏機投擲照明彈，澳大利亞就此向北京表達了關切。這是近期一系列類似事件中的最新一起，澳大利亞斥責中國此舉「不安全且不專業」。
馬勒斯表示，澳大利亞正在增加軍事開支，以打造一支「更強大、更具殺傷力、更遠程的海軍」。
這包括從日本採購護衛艦、與美國安杜里爾公司合作開發無人潛航器，以及擴建面向印度洋的海軍造船廠。
數十名海軍和海岸防衛隊指揮官，包括來自美國、日本、菲律賓、新加坡和太平洋島國的指揮官，正在雪梨參加這場會議。多家以色列公司也參加此次防務會議。
澳大利亞正準備透過「美英澳同盟」（AUKUS）合作計畫，與美國和英國共同建造一支核動力潛艦艦隊。
