即時中心／潘柏廷報導

民進黨政府2019年通過《反滲透法》針對政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，但面臨中國多樣化的滲透模式層出不窮，民進黨立委沈伯洋等人提出「反滲透法修正草案」，並在今（12）日於立法院內政委員會進行審查，而陸委會副主委梁文傑等官員也被邀請報告並備詢。其中，梁文傑強調，現行的規範似不足因應滲透行為，面對中共日益嚴峻的侵擾及政治干預，《反滲透法》修正有其急迫及必要性。

梁文傑今日在內政委員會表示，中共長期對我國統戰有必要全面檢視國安相關法案法令，陸委會樂見委員會提出草案進行審查討論，以釐清規劃界線並凝聚共識。

接著梁文傑說，第二陸委會主張強化前端防禦政治參與、嚴懲境外勢力的滲透行為，陸委會也支持強化對擬參選人的類型人員管制措施，希望能夠有效阻斷境外勢力與初期佈建，防止其代理人介入我國政黨運作或公共議題討論。

另公民投票與罷免權是憲法保障的直接民權，梁文傑提到，陸委會認同應擴大限制相關人員，受託參與提案以補強法律死角；第三，已有委員對散播謠言、政黨管制等措施、網路平台、國安專庭等議題提出具體草案，應該可以透過進一步的討論讓草案更加完善。

第四，梁文傑也提到，陸委會主張對於反滲透法所牽涉各項行為，應該全面加重刑法以防掛一漏萬，意思就是《反滲透法》針對政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，但中共在台滲透的態樣多元、型態和手段層出不窮且不斷出新，現行的規範似不足因應滲透行為。

對此，梁文傑說明，陸委會樂見大會委員所提關於加重刑事責任的提案，目前各個提案涵蓋的犯罪總類是不是算完備還需要進一步討論。

第五，有看到委員提案要建立灰色地帶行為人的申報機制，陸委會則表達尊重，而相關立法先例可參照美國、澳洲、法國等國家。

最後，梁文傑強調，面對中共日益嚴峻的侵擾及政治干預，《反滲透法》修正有其急迫及必要性，「陸委會將與相關部會合作，積極配合大會修法協議」。





原文出處：快新聞／防範中國！立院審查《反滲透法》修正草案 梁文傑：有急迫及必要性

