防範俄羅斯無人機 英國支援軍事人員與裝備協助比利時

[Newtalk新聞] 英國新任國防參謀長奈頓爵士（Sir Richard Knighton）稍早在英國國家廣播電台（BBC）節目時表示，比利時國防部長本週早些時候請求英國提供援助，目前物資和人員正在運送途中。

比利時主要機場扎萬特姆（Zavantem）6日因附近發現無人機後被迫暫時關閉。無人機也出現在其他地點，包括一個軍事基地。約3,000名布魯塞爾航空的乘客受到此次事件的影響，該航空公司表示，取消或改道數十個航班使其面臨「相當大的損失」。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）和比利時安全部門都表示懷疑俄羅斯，但比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）先前承認，此際尚無相關證據。

弗蘭肯表示「起初，無人機飛越我們的軍事基地被認為是我們的問題。」「現在，它已成為影響多個歐洲國家民用基礎設施的嚴重威脅。」

奈頓爵士也說，目前尚不清楚入侵行動是否由俄羅斯發起，但他補充說，莫斯科「極有可能」下令進行入侵。

奈頓爵士表示，援助比利時的決定是與英國國防大臣希利（John Healey）共同做出的。

奈頓爵士充說，英國將與北約盟國一道，透過「提供我們的裝備和能力」來幫助比利時，並表示這些裝備和能力已經開始部署。週五，德國國防部表示，應布魯塞爾方面的請求，將支持比利時採取反無人機措施。

奈頓爵士表示，俄羅斯是「目前對歐洲最緊迫的威脅」。「俄羅斯非法入侵烏克蘭，暴露了其戰爭手段的野蠻本質。」

他補充說，俄羅斯在英國本土實施了破壞和殺戮活動，而所謂的混合戰爭正是「我們（英國）需要加強自身防禦的領域」。

近幾個月來，多起無人機目擊事件導致歐洲各地航班嚴重中斷，包括瑞典、挪威和丹麥。

儘管一些官員指責俄羅斯發動了「混合戰爭｣，但克里姆林宮矢口否認。

雖然目前尚無公開證據顯示俄羅斯參與其中，但近幾個月來，俄羅斯在東歐地區出動戰鬥機和大型攻擊無人機進行更嚴重的領空入侵，加劇了人們的懷疑。

英國近期已派遣皇家空軍「颱風」戰鬥機參與在波蘭上空的防禦任務，這是北約加強東翼防禦以應對俄羅斯入侵行動的一部分。

