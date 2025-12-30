（圖／微博＠東部戰區）

中共29日宣布環繞台灣展開「正義使命－2025」實彈軍演後，台海情勢陷入緊張；30日上午解放軍東部戰區陸軍部隊更對台灣北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，並聲稱「全部命中」，此對台灣的威脅意義極大。

解放軍此次軍演前，特意公開放映一段由無人機所拍攝的軍演畫面，內容是俯瞰台北的101大樓，致使外界已開始憂心，這是否代表北京政府在展現其無人機已可隨時逼近台灣本島並執行特殊任務？

利用先進電子設備的各類型無人系統，作為暗殺國家重要領導人的斬首工具，或用來破壞國家重要基礎設施，近年來已有多起案例，受到國際社會的重視。

廣告 廣告

2018年英國的蓋特維克機場，遭到大型無人機惡意入侵，直接逼近飛機跑道，造成跑道不安全，導致英國政府取消班機起降逾24小時。2021年以哈戰爭爆發後，以色列國防軍利用無人機空襲迦薩走廊並成功擊敗哈瑪斯武裝分子，創下全球首度無人機參與實戰的紀錄，這也是當時世界上第一場人工智慧戰爭。

2023年美國國防部曾公開表示，美國計畫在未來兩年內在多個地區部署數千架新型無人機，以對抗中國在無人系統的優勢，因美國認為中國是一個重大挑戰，特別是在「台灣議題」方面。以上訊息顯示，美中未來誰能掌握AI的優勢，將是決定戰爭勝利的關鍵因素。

在解放軍針對台灣進行演習前，東部戰區發布《聯武群戈斬「獨」道》的AI短視頻；在影片中鏡頭對準台灣全島，並標記出幾個打擊地點，之後出現無人機、無人潛艇、機器戰犬、機器戰士等高科技軍事武器。以上顯示，解放軍無論何時何地都可透過無人系統進行兩岸戰爭。

換言之，具有隱匿性、靈活性、低成本等特質的AI無人系統，已是中共新世代軍隊的「協同作戰武器」，也將是未來台海戰爭重要的軍事武器，台灣必須有所防範與準備。

此次中共實施規模更大、強度更高、對我威脅也最嚴重的圍台實彈演習，其中共軍所畫設的5處演習區，經國防部證實，不只南部進入24浬鄰接區，甚至連北部、澎湖馬公群島的西部，以及東部的操演區，都已進入我國12浬線內；此外，此次較以往更大動員的軍演亦已對行經台灣周邊的國際航班，及台灣起降的民航班機與商船都有嚴重影響。

未來如何針對敵情威脅，不斷改變應對方式，並參考國外作戰趨勢，持續創新戰術戰法，尤其研發最新的無人武器系統，恐是國軍必須努力的方向。（作者為台灣首府大學前校長）