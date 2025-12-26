防範再現1219悲劇！煙霧、追捕、制伏歹徒 市府站模擬隨機攻擊應變

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

為強化重大治安事件的應變能力，台北市政府今（26）日13時在捷運市府站及周邊區域，舉行高強度危安演練，模擬隨機攻擊歹徒於人潮密集場域犯案並逃逸的情境。台北市長蔣萬安亦到場觀看演練，演練過程中，站內一度煙霧瀰漫，警方、消防及捷運人員迅速進場處置，不少路過民眾駐足圍觀，直呼「超逼真」，也有人認為，演習之外，更重要的是提升全民防範與自保意識。

台北市長蔣萬安亦到場觀看演練。（圖／方炳超攝）

此次演練背景，源於12月19日北市發生的隨機殺人事件，造成4人死亡、多名民眾受傷，震撼社會。為防範類似情況再度發生，市府規畫於市府站及轉運站周邊進行實兵實地演練，模擬歹徒在捷運站內發動危安攻擊後逃往地面轉運設施的完整流程。

廣告 廣告

市府轉運站今早起即開始進行動線與區域管制，捷運市府站部分電扶梯暫停使用，站務人員引導旅客改走其他出口。不少民眾發現現場異狀後，在管制線外停下腳步觀察演習過程。

演練正式啟動，配合列車進站時機，模擬歹徒進入捷運站管制區投擲煙霧彈，站內瞬間瀰漫白煙。（圖／方炳超攝）

下午1時8分，演練正式啟動。配合列車進站時機，模擬歹徒進入捷運站管制區投擲煙霧彈，站內瞬間瀰漫白煙。部分剛出站的旅客聽到聲響後回頭查看，但因現場設有紅龍圍設，多數民眾很快辨識為演練，並未出現明顯恐慌，反而拿起手機拍攝紀錄。

警方在不到一分鐘內進場指揮，捷運人員同步協助疏散人潮，約下午1時12分，周邊民眾也陸續收到手機簡訊通知。消防人員隨即進入現場，使用滅火器處理模擬火源，警方則一路追緝歹徒，自月台層向地面層推進，最終在市府轉運站成功制伏嫌犯，整體流程順利完成。

警方在不到一分鐘內進場指揮，捷運人員同步協助疏散人潮。（圖／方炳超攝）

台北市長蔣萬安亦到場觀看演練。多名民眾表示，透過煙霧、追捕與即時通報，整體情境相當逼真；但也有民眾認為，演習是在事前知情的狀態下進行，若真實事件發生，情況恐更為混亂，呼籲市府持續加強民眾對危安事件的辨識與自保能力，才能在突發狀況下，將傷害降到最低。

市府將持續加強民眾對危安事件的辨識與自保能力。（圖／方炳超攝）

更多FTNN新聞網報導

余母盼給嫌犯家屬安慰！余家昶告別式1月3日舉行 蔣萬安懇請媒體尊重隱私

防北捷砍殺引恐慌仿效 蔣萬安強硬下令速辦不實訊息

台北穩定優先！縮短雙城論壇行程 蔣萬安28日當天來回

