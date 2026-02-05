防範冬季傳染病，桃療呼籲民眾勤洗手、戴口罩、施打疫苗守護健康。（桃療提供）

記者陳華興／桃園報導

隨著冬季氣溫變化、社區流行感冒疫情升溫及人際互動頻繁，傳染性疾病風險隨之升高，衛生福利部桃園療養院呼籲民眾重視日常防疫習慣，從生活細節做起，醫院在日前於急診及病房進行防疫演練，期待病人與民眾都可以健康過好年。

桃療感管室五日指出，勤洗手是預防各類傳染病最基本且有效的方式，建議民眾於外出返家、用餐前後、如廁後及接觸公共設施後，皆應以肥皂或洗手乳確實清潔雙手，降低病菌傳播風險，同時提醒民眾進出人群擁擠或通風不良的公共場所，如搭乘大眾運輸工具、進入醫療院所及參加大型活動場所時，應主動配戴口罩，減少飛沫傳播造成的感染機會，尤其有慢性疾病、年長者及免疫力較弱者，建議施打流感及covid-十九疫苗，提高防護力。

桃療護理科主任表示，近期氣溫變化大，社區流感情況加劇，民眾更需勤洗手、戴口罩外，維持良好生活作息、均衡飲食及適度運動，皆有助於提升免疫力；若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀，應盡早就醫並避免外出，降低疾病傳播風險。桃療將持續推動感染防治宣導，期盼透過全民共同配合，降低傳染性疾病發生，營造更安全、健康的生活環境。