防範冬季傳染病 桃療呼籲牢記3觀念

隨著冬季氣溫變化、社區流感疫情升溫及人際之間互動頻繁，傳染性疾病風險也跟著升高。桃療五日呼籲，民眾重視日常防疫習慣，從生活細節做起，醫院在日前於急診及病房進行防疫演練，期待病人與民眾都可以健康過好年。此外，呼籲民眾牢記三個觀念，包括勤洗手、戴口罩、打疫苗以便守護健康。

桃療感管室指出，勤洗手是預防各類傳染病最基本且有效的方式，建議民眾於外出返家、用餐前後、如廁後及接觸公共設施後，皆應以肥皂或洗手乳確實清潔雙手，降低病菌傳播風險，提醒民眾進出人群擁擠或通風不良公共場所，比如搭乘大眾運輸工具、進入醫療院所及參加大型活動場所時，應主動配戴口罩，減少飛沫傳播造成感染機會。

尤其是慢性病、年長者及免疫力較弱者等族群，建議施打流感及covid-19疫苗提高防護力。

桃療護理科強調，近期氣溫變化大，社區流感情況加劇，民眾更需勤洗手、戴口罩外，維持良好生活作息、均衡飲食及適度運動，皆有助於提升免疫力；倘若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適症狀，應盡早就醫並避免外出，降低疾病傳播風險。桃療將持續推動感染防治宣導，期盼透過全民共同配合，有助降低傳染性疾病發生率。