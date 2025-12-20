防範北捷慘劇 台中啟動強化警戒機制
記者陳金龍／台中報導
台北市十九日發生四死多人傷的隨機攻擊事件，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏，以共同守護市民家人安全。
台中市長盧秀燕表示，台北市發生嚴重暴力事件造成無辜民眾傷亡，她感到非常沉痛，向罹難者與家屬致上最深哀悼，盼傷者早日康復；市府已經針對車站、商圈、市場、校園周邊等人潮密集處，提高警戒、加強巡守，並與警政署密切聯繫。
警察局表示，已全面加強捷運系統與火車站的巡邏防範，捷運警察與各分局提高巡邏密度，增加見警率並強化盤查，監看ＣＣＴＶ即時影像，並準備預留警力防範突發事故。交通局也說，已派遣保全人員進駐台中車站公車月台，加強場地巡檢。
中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。
中捷公司表示，行控中心透過全線監視系統，持續監控車廂與車站內即時影像，若發現異常人流或舉動，會立即應變；全線車站與列車每三十分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並在車站、車廂內的旅客資訊顯示器推播安全資訊。截至昨日無安全事故發生，中捷仍維持前晚的安全應變措施。
台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘表示，民眾遇到突發狀況時，能跑一定要先跑，以迴避風險為原則，千萬別硬拚，尤其對方有攜帶殺傷力武器時，不要硬碰硬。他能提供的建議是，萬一無法閃避，或者與可以拉出空間來閃躲的話，可利用隨身包包、雨傘或拐杖來保護自己，爭取時間與空間等待警方或保全來介入處理。
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 313
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 51
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 68
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 70
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 458
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 39
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 510
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 751
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 56
台灣棒球要走上巔峰舞台 美國大聯盟專家指出關鍵
我國拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，台灣棒球受國際矚目。美國職棒邁阿密馬林魚隊大聯盟隨隊表現與數據整合策略負責人Dr. Bryson Nakamura今（20）日表示，台灣棒球要走上巔峰舞台，關鍵不在於設備多寡，而在於如何整合硬體、軟體與教育，必須回到「what、how」，找出適合台灣選手的方法自由時報 ・ 5 小時前 ・ 6
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」 降雨熱區一次看
明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 16
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
細思極恐！張文砍人後包包掩口鼻偽裝路人逃走 網驚「超會演」
即時中心／林韋慈報導昨（19）日台北市發生駭人的隨機砍人事件。27歲張文自今（2025）年1月起在台北市中正區租屋，疑似縝密規畫犯案，於案發當日先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀，再前往台北車站放置煙霧彈並持刀攻擊保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機砍傷路人，整起事件共造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡。事件曝光後，有網友於今日發布一段短片，指出張文疑似5點23分在北捷砍人、放置煙霧彈後，5點29分被民眾拍下偽裝成一般路人混入人群中離開捷運站。民視 ・ 4 小時前 ・ 21