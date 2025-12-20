防範北捷慘劇 台中啟動強化警戒機制

台中捷運加派捷警、保全人員等，強化列車、車站與月台巡邏，每半小時播放「提高警覺」廣播。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台北市十九日發生四死多人傷的隨機攻擊事件，台中市政府啟動警戒強化機制，市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，並請各百貨、商場、市場加強自主保全系統巡查，請里鄰守望相助系統強化巡邏，以共同守護市民家人安全。

台中市長盧秀燕表示，台北市發生嚴重暴力事件造成無辜民眾傷亡，她感到非常沉痛，向罹難者與家屬致上最深哀悼，盼傷者早日康復；市府已經針對車站、商圈、市場、校園周邊等人潮密集處，提高警戒、加強巡守，並與警政署密切聯繫。

警察局表示，已全面加強捷運系統與火車站的巡邏防範，捷運警察與各分局提高巡邏密度，增加見警率並強化盤查，監看ＣＣＴＶ即時影像，並準備預留警力防範突發事故。交通局也說，已派遣保全人員進駐台中車站公車月台，加強場地巡檢。

中捷公司表示，配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，捷運警察隊調整勤務模式，加強列車、車站大廳與月台的巡邏，清查廁所、角落等死角；保全和站務人員同步加強巡邏全線開放空間，確保沒有可疑人員。

中捷公司表示，行控中心透過全線監視系統，持續監控車廂與車站內即時影像，若發現異常人流或舉動，會立即應變；全線車站與列車每三十分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並在車站、車廂內的旅客資訊顯示器推播安全資訊。截至昨日無安全事故發生，中捷仍維持前晚的安全應變措施。

台中市捷運警察隊第一分隊小隊長李國銘表示，民眾遇到突發狀況時，能跑一定要先跑，以迴避風險為原則，千萬別硬拚，尤其對方有攜帶殺傷力武器時，不要硬碰硬。他能提供的建議是，萬一無法閃避，或者與可以拉出空間來閃躲的話，可利用隨身包包、雨傘或拐杖來保護自己，爭取時間與空間等待警方或保全來介入處理。