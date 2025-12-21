防範北捷攻擊案再現 高檢署成立督導應變小組

高檢署成立督導應變小組，責成全國地檢署維護民眾安全，防範北捷攻擊案再現。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北車站及中山商圈近日發生重大治安事件，高等檢察署為了防範類似事件引發模仿效應，成立「督導應變小組」並責成全國各地方檢察署，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，強化預警、通報與即時應處機制。各小組將結合檢、警、調等司法警察及相關主管機關力量，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、即時處置。

高檢署表示，將要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並應持續落實防範作為，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效之功能。呼籲民眾保持理性與冷靜，避免轉傳未經查證之訊息，共同維護社會安定。

廣告 廣告

高檢署指出，將會持續關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關作為，守護人民生命安全與社會秩序。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

北捷血案》張文砍人籌畫半年！精算縱火點執行 無手機過孤狼生活

張文隨機殺人釀4死 南西誠品民眾獻花「望兇手18層地獄永恆燃燒」

目睹張文行兇！她淚曝傷者失去意識前遺言：告訴爸媽我愛他們

