防範北捷模仿效應！ 桃園機捷全面升級維安、霹靂小組進駐戒備

針對19日臺北捷運台北車站發生的煙霧彈事件及中山站持刀傷人案，桃園捷警隊為防範模仿效應，已全面提升機場捷運的維安層級。桃園市警察局局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自20日起進駐支援，務求確保機捷台北車站及全線重要節點的安全，嚴防任何危安事件發生。

在勤務部署方面，捷警隊顯著增加了護車巡邏頻次，並要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處加強巡檢，對於行跡可疑人士主動進行盤查。同時，警方也強化了與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫與會哨機制，建立起嚴密的聯防網絡，確保應變反應迅速、到位。

桃園捷警隊也特別提醒民眾，搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁的人事物。若在列車上發現異常狀況，應保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，或於車站內尋求警察與站務人員協助，以便警方第一時間掌握現況並派員處置，保障搭乘環境的安全。





