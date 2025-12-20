防範北捷模仿效應！高雄各車站全面戒備

Threads於晚間十時許出現不明帳號發布恐嚇訊息，聲稱與張文為兄弟關係，更揚言「下一個地點是高雄車站」。該帳號在發文約十五分鐘後自行刪除內容，但已遭多名網友截圖流傳，引發社會恐慌。

警力 部署 。（圖／警方提供）

張文於昨（19）日晚間在北車以及中山站進行無差別攻擊事件後墜樓身亡。但就在社會尚未平復之際，晚間社群平台便出現疑似預告性質的恐嚇貼文，內容寫道「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，字句駭人聽聞。

廣告 廣告

警力 部署 。（圖／警方提供）

對此，警方表示「2025聖誕生活節」本週末將在高雄中央公園及玉竹商圈盛大登場，適逢佳節人潮巔峰。新興分局為確保活動安全，並因應近期大眾運輸治安事件，特別針對活動會場及周邊捷運站體強化維安部署，展現維護治安與人身安全的決心。

新興分局高度重視大眾運輸場站安全。針對中央公園站、美麗島站等重點轉乘與活動人潮較多出入口增派警力外，更落實執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制。（圖／警方提供）

新興分局高度重視大眾運輸場站安全。針對中央公園站、美麗島站等重點轉乘與活動人潮較多出入口增派警力外，更落實執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制，嚴防模仿效應。勤務人員與站務人員強化連繫，針對可疑人士主動辨識並即時排除，確保市民在搭乘捷運往返活動會場時的安全。

新興分局除原先交通管制人員外，增派警力在中央公園一號與二號等人潮較多出入口巡守，建構立體防護網，並機動式進入站體巡視，深入人潮密集處執勤，確保所有參加活動民眾都能平安遊玩。

新興分局表示，警察的職責是讓民眾能安心參與每一場慶典，全力投入維安杜絕任何不法分子。分局特別呼籲，民眾在歡慶耶誕、拍照打卡之餘，應保持基本警覺。如在捷運站體或會場發現異常狀況，請立即向鄰近警力或站務人員反映。警方將以「零容忍」的態度面對任何挑戰治安的行為，讓全體市民在燈火輝煌的耶誕夜中，感受到最溫暖、最堅實的安全保障。

延伸閱讀

2男同天手術後痛半年...竟因體內留「鑽頭」陸醫扯：影響不大

張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯

北市隨機殺人案 賴清德赴醫院探視傷者：全面徹查、加強警力