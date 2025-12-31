防範北捷隨機攻擊模仿犯 法務部：將請法院從重量刑

日前北車與中山南西商圈的隨機攻擊事件震驚社會，不過卻有部分民眾接連發表造成大眾不安言論，法務部表示檢方第一時間介入偵辦、並建請法院從重量刑，以防範模仿犯效應。

法務部長鄭銘謙表示，「這個是惡行重大、嚴重違反社會治安的案件，我們會依照我們頒布的行政法規來具體求重刑，壓制這種行為。」

他也補充，「我們到昨天為止，辦了已經40個案件，被告38名，5個人已經起訴，另外聲押18件、羈押了13人。警方跟調查局來全力查緝這些模仿。」

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲指出，法務部曾做過相關研究報告，顯示73%的隨機殺人犯嫌有刑事前科紀錄，建議要加強勾稽、做好事前防治；同時也檢討重大社會案件的量刑，質疑法務部不願執行死刑、形同實質廢死。

吳宗憲質疑，「當警察在寒風中站崗的時候，貴部在幹嘛？在辦公室冷氣房裡面，在想怎麼幫死刑犯逃死。」

鄭銘謙反駁，「你有證據說我們檢察官在幫被告免除他的死刑？你怎麼會去講、你當過檢察官怎麼會講這種話？什麼實質廢死，我們沒有，我們檢察官從來沒有主張實質廢死喔，沒有這回事喔。」

對於仍有34名死刑犯未伏法，法務部長鄭銘謙和在野立委爆發口角衝突、氣氛火爆。鄭銘謙表示，自己在今（2025）年1月就曾簽准死刑令，並強調檢察官對罪刑重大的罪犯都會具體求處重刑，而法務部會依法執行。