防範北捷隨機殺人事件 全國各地檢署成立防恐攻應變小組

近日台北車站及中山商圈接連發生重大治安事件，引發社會高度關注。為有效防範類似事件可能引發的模仿效應，進而危害公共安全及社會秩序，台高檢署迅速採取行動，成立「督導應變小組」，並責成全國各地方檢察署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，以全面強化預警、通報及即時因應機制。

台高檢署表示，各地檢察署將結合檢察機關、警察機關及調查機關等司法警察力量，並與相關主管機關密切合作，著重情資蒐集、風險評估及跨機關協調，務求能即時掌握可疑情勢並迅速處置，以確保社會安全。

此外，台高檢署已要求所屬各地方檢察署依法從嚴、從速偵辦相關案件，並持續推動防範措施，確保司法體系在公共安全維護上發揮即時且有效的功能。同時，呼籲民眾保持冷靜與理性，切勿轉傳未經查證的訊息，以免造成不必要的恐慌，共同維護社會安定。

台高檢署強調，將持續密切關注治安情勢發展，並視實際需要滾動式檢討相關措施，與各界攜手合作，全力守護民眾生命安全與社會秩序。

