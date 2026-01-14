防範哽噎意外 桃療呼籲民眾重視進食安全
衛生福利部桃園療養院為精神專科醫院，隨著住院病人及就醫民眾年齡增加，因吞嚥功能退化，導致病人及民眾於進食時，容易發生嗆咳情況，稍不留意會導致哽噎意外傷害事件，哽噎多半發生突然，桃療積極衛教病人及民眾正確的飲食與生活習慣加以預防，降低哽噎風險，守護自身與家人的生命安全。
桃療護理科健康促進暨衛生教育委員會指出， 65 歲以上長者、中風、失智症、帕金森氏症等神經系統疾病病人或配戴假牙或咀嚼能力不佳者均容易造成進食嗆咳，建議在食物選擇以質地較軟為主，盡量減少湯圓、麻糬、年糕等黏性高或少吃花生、堅果、果凍、糖果、香腸、熱狗、丸類食物，建議大塊肉類或蔬菜切細食用。
桃療為有效預防哽噎意外，提出「進食安全五大重點」供民眾遵循：選擇對的食物、專心進食不說話、進食須細嚼慢嚥、進食時身體坐直、餐後勿立刻躺下，至少維持坐姿 30 分鐘；並在病房定期播放增加咀嚼功能影片及定期衛教，以降低意外事件發生。
桃療護理科主任表示，預防哽噎不僅是高齡者的課題，更是全齡健康的重要一環，家屬與照顧者應多加留意病人及民眾的進食情形，出現吞嚥困難或反覆嗆咳等狀況，建議及早諮詢醫療專業人員，進行吞嚥評估與飲食調整，共同營造安全的進食環境。
