防範埤塘光電災害發生 市議員李家興：埤塘光電設施應有效控管

【記者范文濱／桃園報導】

為防範埤塘光電設施可能引發的環境災害，桃園市議員李家興於市政總質詢中指出，近期台南烏山頭水庫因光電板清洗廢水排入水域，造成水質污染並引發民眾恐慌，事件令人警惕。他強調，桃園市內共有3,097口埤塘，為灌溉及環境調節的重要水資源，市府應積極擬定防範措施，避免重蹈覆轍。

市長張善政回應表示，考量光電板對環境生態的影響及後續廢棄物處理問題，市府已全面停止埤塘光電設施設置作業，並將持續強化管理與監督，確保埤塘環境安全與水質穩定。經發局長張誠進一步說明，目前桃園僅有8口埤塘已建置光電設施，其餘計畫均已終止，未來將嚴格審查相關案件，確保設施安全與環保兼顧。

除關注埤塘議題外，李家興亦指出，楊梅區上田及三湖兩處社區活動中心不僅建物老舊，且土地產權不明，恐引發法律爭議。他強調，全市仍有數百處活動中心存在類似問題，建議民政局全面清查，並編列預算進行徵收或租賃，以確保公共設施使用合法化。

對此，張善政市長承諾，市府將盤點各活動中心土地使用情形，逐案與地主協商，以簽訂無償使用同意書或租賃方式解決產權爭議。

此外，李家興也提及石門水庫內的薑母島環境優美，觀光潛力不亞於日本同類型島嶼，建議市府與觀旅局積極規劃，整合環境與觀光資源。觀旅局長陳靜芳回應，薑母島因地形限制車輛進入困難，目前清運作業多以人力與船舶協助，未來將推動環境維護計畫，並規劃活化島上軍事設施與解說空間，提升整體觀光品質。

