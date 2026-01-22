防範居家一氧化碳中毒 彰化消防局推燃氣熱水器補助最高1.2萬元

▲彰化縣消防局消防人員訪視發現民眾住家有一氧化碳中毒之虞，宣導確實遵照「五要」原則。（圖／彰化縣消防局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一氧化碳中毒事件往往發生在日常生活中，稍有不慎即可能釀成憾事。114年12月11日，國立聯合大學5名學生於校外租屋處，疑因燃氣熱水器通風不良，發生一氧化碳中毒事故，所幸經及時發現送醫救治，均無生命危險；同年2月，鹿港某社區亦曾發生一氧化碳中毒案件，造成3人受傷，幸經送醫後並無大礙。為提升縣民居家用氣安全、降低一氧化碳中毒風險，彰化縣消防局持續透過各項宣導管道，加強民眾對正確使用燃氣熱水器的認識，並提供實質補助措施，鼓勵民眾主動改善不安全的居住環境。

廣告 廣告

▲彰化縣消防局消防人員訪視發現民眾住家有一氧化碳中毒之虞，宣導確實遵照「五要」原則。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局指出，一氧化碳中毒多發生於居家環境，尤其在燃氣熱水器安裝不當、通風不良或使用年久失修的情況下，風險更高。消防局呼籲民眾切勿心存僥倖，應定期檢視家中燃氣熱水器設備與安裝位置，確保排氣順暢，避免將熱水器設置於室內或通風不良空間，以免釀成危害生命安全的意外。

消防局表示，114年度彰化縣燃氣熱水器補助共協助104戶完成改善，其中包含8戶低收入戶，補助金額合計38萬4,000元。自115年1月1日起，凡經消防局評估有燃氣熱水器遷移或更換需求者，低收入戶最高可補助新臺幣1萬2,000元，一般戶（含中低收入戶）亦可獲最高3,000元補助，期盼藉由補助減輕民眾經濟負擔，同時提升居家安全防護。

彰化縣消防局也提醒民眾務必遵守「五要」原則，確保熱水器使用安全： 一、要保持環境通風：避免陽臺違規加裝門窗或晾曬大量衣物導致 空氣不流通。二、要有安全認證：選購貼有CNS國家標準及TGAS台灣瓦斯器具安全標誌的合格熱水器。三、要選擇正確的型式：室內應使用強制排氣式熱水器，屋外式熱水器則應設置於室外空曠處。四、要注意安全的安裝：請具有專業執照人員及熱水器承裝業依規定施作。五、要注意平時的檢修：定期檢查燃氣熱水器及排氣管線是否老化、鬆脫或堵塞。