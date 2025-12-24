【警政時報 蔡宗武／高雄報導】臺南地檢署於114年12月23日召開防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，全面強化預警、通報與即時應變處置。

防範恐怖攻擊應變！臺南地檢署23日啟動聯繫會議強化預警。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

臺南地檢署依臺灣高等檢察署檢察長張斗輝指示，已於114年12月21日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全力維護社會秩序與民眾安全。對於涉及網路、大眾運輸工具或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，由專責檢察官指揮偵辦。

本署「防範恐怖攻擊應變小組」由鍾和憲檢察長擔任召集人，王聖豪主任檢察官擔任執行秘書，另有6位專責檢察官及轄內各相關單位擔任小組成員。鍾和憲檢察長於昨日（23日）假本署第一會議室，召集轄內檢警調廉及政風等小組成員，親自主持聯繫會議，加強情資蒐報與風險評估之合作討論，即時啟動應變與強制作為，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

廣告 廣告

轄內如發生網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇、暴力或散布虛假資訊等危害公眾安全案件，將立即通報本應變小組並報請本署檢察官指揮，從嚴從速偵辦，確保社會秩序與民眾安全不受威脅，遏阻重大治安事件引發模仿效應，守護社會安定與民眾安全。

#臺南地檢署, 防範恐怖攻擊應變小組, 鍾和憲檢察長, 公共安全, 反恐聯繫會議

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款