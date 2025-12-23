防範恐怖攻擊與模仿犯，雲檢成立應變小組全面守護公共安全。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為防範近期重大治安事件引發模仿效應，造成社會不安，雲林地方檢察署奉臺灣高等檢察署檢察長張斗輝指示，於民國114年12月22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長黃智勇擔任召集人，主任檢察官朱啓仁擔任執行秘書，成員包括檢察官蔡少勳、廖易翔及彭彥儒等3人，統一負責偵辦雲林地區涉及網路、大眾運輸系統及公眾得出入場所之恐嚇與危害公共安全案件，即時啟動應變與必要處置，遏止不法行為擴散。

雲林地方檢察署於23日下午召開召開「防範恐怖攻擊應變小組研商會議」，由檢察長黃智勇親自主持，邀集本署專責檢察官，及雲林縣政府政風處、雲林縣警察局、雲林縣調查站、移民署雲林專勤隊、海巡署雲林查緝隊、雲林憲兵隊、鐵路警察局臺中分局等相關機關共同與會。會中由各單位就前揭重大治安事件發生後之因應作為及現行防範機制進行專案報告，並就跨機關通報、即時應變及分工合作進行充分討論。

黃智勇檢察長於會議中表示，倘發現雲林地區有涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇、危害公眾安全相關案件，請各單位務必即時通報本應變小組，由專責檢察官指揮，從速、從嚴偵辦，務求第一時間遏止不法行為，防止恐嚇、模仿或散布恐懼情形蔓延。另因雲林縣政府預定於下週三（31日）在雲林縣虎尾田徑場、劍湖山舉辦跨年晚會及施放煙火，預期轄內各火車站、高鐵站將有密集之運輸流量，且隨時會有大量人潮聚集，權責機關應提高警覺、加強防備，確保活動期間公共安全。

為確實保障民眾生命、身體及財產安全，本署防範恐怖攻擊應變小組將持續強化預警、通報與即時應變偵處機制，整合檢警調憲移民海巡等機關力量，全面守護民眾生命財產安全。同時也呼籲民眾保持冷靜與理性，勿散布或轉傳未經查證之訊息，共同維護社會秩序與安定。