防範恐攻事件模仿效應 陳其邁下令高雄公共運輸全面升級維安

台北市發生捷運恐怖攻擊事件後，網路上出現不具名人士發文揚言將延續犯案行動，並指稱下一個目標為高雄車站，引發社會關注。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

因應昨（19）日傍晚台北市捷運台北車站與中山站發生無差別恐怖攻擊事件，高雄市長陳其邁表示，為防範可能的模仿效應並確保市民安全，已指示市府相關局處即刻啟動因應作為，全面強化轄內大眾運輸場站及人潮聚集處的安全維護與預防措施，確保公共運輸及社會秩序穩定。

台北捷運無差別攻擊事件已造成多人死傷，引發社會震驚。事發後，網路上更出現不具名人士發文揚言與涉案張姓男子同屬一個組織，聲稱「未完成的任務將接續下去」，並指稱下一個犯案地點為高雄車站，引發外界高度不安。隨著社會安全風險升高，各縣市陸續在公共場所與交通節點加強警力部署，尤其適逢聖誕節及跨年前夕，聚會與人潮增加，治安防護更顯重要。

27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持刀在台北車站、中山捷運站一帶連續犯案，造成15人送醫，其中4人死亡（含張文），2人仍在加護病房中。（圖／林冠吟攝）

為防範「模仿效應」及確保搭乘大眾運輸交通工具的市民安全，陳其邁下令警察局通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

他表示，警察局將強化預防與應變措施，包括由轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，針對捷運與輕軌系統落實勤務作為，並於尖峰時段及人潮密集的車站大廳、月台與出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以發揮嚇阻效果，並同步加強網路巡邏。

他進一步說明，警方也將強化場站聯防機制，要求轄區分局主動聯繫各大眾運輸場站管理單位，加密巡視頻率，對可疑人士提高辨識與通報；同時，勤務指揮中心（110）將把大眾運輸系統相關報案列為最優先派遣案件，預置巡邏警力與快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，以在最短時間內到場處置，防止事態擴大並即時查緝、保全現場跡證。

高雄市長陳其邁表示，因應台北捷運恐怖攻擊事件，高雄已全面強化大眾運輸場站與人潮聚集處的維安與預防措施，確保市民安全。（圖／CTWANT攝影組）

