防範恐攻! 高雄耶誕演唱會登場 增加維安人力.出動空拍機

南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導

高雄中央公園耶誕黃金週演唱會，20日登場，為了防範類似北捷的攻擊事件發生，轄區警方不只增加維安人力，更首度出動空拍機，以鳥瞰的方式，來監控整個活動現場。

高雄中央公園耶誕黃金週演唱會，20號登場，邀請眾多樂團前來演出。（圖／民視新聞）

樂團接力演出，民眾在底下聽得十分陶醉，耶誕黃金週演唱會跟市集活動，週末正式登場。但疑似受到北捷攻擊事件影響，來參與活動的民眾，似乎比以往少了一些。民眾：「出門有一點怕怕的，因為網友有說高雄會有攻擊，會有模仿犯的問題這樣。」民眾：「剛發生又說下一個選的是高雄，高雄捷運比較少人搭乘，我老公看到新聞，說現在的人有點恐怖，也叫我要去買一些防身的。」

警方首次出動空拍機監控、荷槍實彈巡邏，要讓來參與耶誕活動的民眾，能夠安心享受耶誕佳節。（圖／民視新聞）

下週就是耶誕節，中央公園的黃金週演唱會跟市集活動，20號開始，邀請超過20組金曲卡司接力開唱，市集也很熱鬧，但北捷攻擊事件後，到人多的地方來，難免會有些擔心，為了讓民眾安心度過快樂耶誕節，警方增加三倍維安警力，在市集、演唱會現場進行巡邏跟站崗，更首度派出空拍機，以空中鳥瞰的方式來監控現場活動狀況。高市警新興分局副分局長 黃昭偉：「那我們本分局，特別增排警力61名，約為平日的三倍，科技維安以空拍機，科技巡視整個活動會場的場域，彌補一些我們治安的死角，所以做全面，我們整個會場場域的廣搜，遇到有突發事件，我們可以立即來掌握特定的犯嫌。」空拍機監控、荷槍實彈巡邏，要讓來參與耶誕活動的民眾，能夠安心享受耶誕佳節。

