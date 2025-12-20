防範捷運傷人模仿 桃園霹靂小組駐守機場捷運

北捷連環事件警鐘 桃捷警全面提升安檢。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】臺北捷運台北車站昨（19）日發生煙霧彈事件，中山站又傳持刀傷人案，為防範模仿效應，桃園捷警隊迅速提升機場捷運全線維安層級。桃園市警察局長廖恆裕親下指示，保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，重點確保機捷台北車站及全線重要節點安全，嚴防任何危機發生。

勤務部署上，捷警隊大幅增加護車巡邏頻次，執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等關鍵區域加強巡檢。對於行跡可疑人士，警方將主動盤查，絕不掉以輕心。同時，強化與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫，建構會哨機制，形成嚴密聯防網絡，確保應變迅速到位。

桃園捷警隊特別提醒民眾，搭乘捷運時務必提高警覺，注意周遭人事物。若列車上發現異常，應保持冷靜，立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心；或在車站尋求警察、站務人員協助，讓警方第一時間掌握情勢並派員處置，共同保障搭乘環境安全。(圖/警方提供)