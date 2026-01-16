防範攻擊！北車特定區域1/22實兵演習 高鐵：旅客進出正常 班次不受影響

為因應突發危安事件，台北車站特定區域將於1/22日下午2時至4時，舉辦危安實兵演習。（圖為反恐演練示意） 圖：翻攝NPA署長室粉專(資料照)

[Newtalk新聞] 北捷1219無差別攻擊事件震驚社會，為加強因應突發危安事件、提升旅客安全，中央及地方政府將於1月22日(四)下午2時至4時，在台北車站特定區域舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。演習期間旅客仍可正常進出車站、售票與列車班次皆不受影響。

高鐵公司表示，將積極配合此次演習，透過與各級政府及軌道運輸同業聯合演練，持續提升營運與旅客安全。演習期間，高鐵台北站維持旅客正常進出、售票業務不受影響，各車次正常發車；惟演習範圍鄰近高鐵台北站B3出入口，屆時高鐵台北站將加派人力引導旅客順利乘車通行，同時提醒旅客，若有轉乘台鐵或捷運需求，建議可預留更加充裕的轉乘時間，以避免行程受到影響。

高鐵公司指出，高鐵各車站均有鐵路警察局派員警駐守，針對行駛高鐵列車，也派有制服及便服員警，執行護車任務；此外，高鐵公司也在各車站及列車配置保全人員，尖峰時段各車次列車的車安保全覆蓋率(護車率)已提升至100％，並將持續提升整體護車率，確保旅客安全。

高鐵公司強調，已要求全體同仁面對各種危害樣態提高警覺、加強防範，並要求保全人員如發現可疑狀況需即時通報、處理；此外，列車長、服勤員，上線前均會接受自我防身術訓練，各節車廂前後，設置有「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，可直接與列車長通話，尋求協助。

