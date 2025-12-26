防範未來與中國發生衝突 印度在喜馬拉雅山大興土木

2020年印中邊境的血腥衝突造成雙方士兵傷亡，暴露了長達3540公里的爭議邊界線 圖：取自維基百科 by CIA 版權規定：Public Domai

[Newtalk新聞] 儘管在美國總統川普（Donald Trump）關稅戰壓力下，北京試圖拉攏新德里，然而印度並沒有忘記近年來在邊界與中國之間發生的流血衝突。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，印度正斥資數億美元在喜馬拉雅山脈修建公路、隧道和簡易機場，為未來可能與宿敵中國發生的衝突做準備。

報導指出，2020年印中邊境的血腥衝突造成雙方士兵傷亡，暴露了長達3540公里的爭議邊界線——即所謂的實際控制線——沿線令人擔憂的脆弱性。儘管中國幾十年來一直在其邊境地區建造龐大的鐵路和公路網絡，但印度卻鮮少建設軍隊穿越其山區邊境地區所需的基礎設施。

2020年衝突爆發時，雙方士兵們在海拔4267公尺的高處用狼牙棒進行肉搏。據分析人士稱，北京本可以在數小時內迅速增派援軍。而印度則需要長達一週的時間，才能沿著崎嶇不平甚至根本不存在的道路運送增援部隊。

曾任印度北部拉達克地區作戰後勤主管的辛格少將（ Amrit Pal Singh）說，「我們意識到我們需要徹底改變我們的策略。」

印度準備將高海拔地區與冬季與世隔絕的軍事哨所和居民點連接起來。其中最雄心勃勃的項目之一是佐吉拉隧道，該隧道正在印度北部海拔約3500公尺的山區開鑿。這項耗資超過7.5億美元的工程在2020年衝突發生幾個月後就已啟動。

印度北方司令部前司令胡達中將（Deependra Singh Hooda）表示，這條全長14.5公里的道路預計將在兩年左右完工，建成後將大大減輕向拉達克邊境哨所運送物資的艱鉅任務。拉達克每年有長達六個月的時間被大雪封鎖。

道路暢通時，源源不絕的食品、燃料和必需品將運往偏遠哨所。物資首先透過卡車或火車運往鄰近的查謨和克什米爾地區的倉庫，然後由卡車車隊運往拉達克首府列城。從列城出發，小型車輛將穿越崎嶇的地形，最後由搬運工和騾子馱著籃子，將物資運送到海拔高達20000英尺（約6100公尺）的最後一段路程。

胡達說，「這是一項每年都要定期進行的龐大後勤保障工作。」

每位士兵每月約需100公斤的物資，包括食物、衣物和牙膏等必需品。一個設有幾個哨位和營房、可容納30名士兵的前哨站，每天大約消耗約58公升燃料。

胡達說，「這些物資必須由人扛著運到哨所。」

新建的隧道將使每次卡車運輸節省數小時，並使全年運送物資成為可能。超過1000名參與隧道建設的工人面臨著有時會降至華氏零下40度（約攝氏零下40度）的嚴寒天氣。一項關鍵的工程挑戰是：如何確保隧道工人現在以及未來柴油動力軍用卡車通行後都能呼吸到充足的新鮮空氣。

印度國防部下屬的邊境道路組織（BRO）的預算從2020年的2.8億美元增加到今年的8.1億美元。同期，印度的軍費總額增加了近60%，達到800億美元。該組織已在邊境沿線建造了數千英里的新道路。

印度也在邊境沿線建造了30多個直升機停機坪，並升級和新建了多個簡易機場。

位於拉達克地區的穆德尼奧瑪空軍基地海拔近14,000英尺，是印度距離邊境最近的機場，距離中國邊境僅19英里。

幾十年來，印度一直避免在其大部分邊境地區進行大規模建設，他們認為巍峨的喜馬拉雅山脈和道路的匱乏能夠阻止中國的入侵。

華盛頓智庫史汀生中心的高級研究員馬基（Daniel Markey）說，「這就像為中國的入侵鋪上紅地毯。」 「印度（當時）的觀點是，修建重要的道路實際上對自身軍事不利。」

然而，到了21世紀初，新德里看到中國正在加速建造數萬英里的公路和鐵路，以加強其邊境防禦，並將動盪不安的新疆和西藏地區與中國其他地區連接起來。

