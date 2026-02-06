防範未然 新北啟動水利建造物全面體檢 檢查總長度達521公里

新北市水利建造物全面檢查作業啟動，檢查人員在汐止區大寮溪紀錄護岸受損情形。 （新北水利局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府水利局一一五年度水利建造物的檢查作業啟動，全面檢查市管河川、區域排水、分洪設施、滯洪壩及人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達到五二一公里，預計三月底前檢查完成，以確保防洪設施正常運作，保障市民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，為提升檢查人員對於設施潛在問題的敏銳度，確保各項水利建造物在汛期前能及時維護，水利局於去年底即辦理專案教育訓練，訓練重點包括檢查手冊應用、檢查重點精進作法及實際案例分析等項目，確保檢查品質符合標準。

新北市水利建造物全面檢查作業啟動，發現五股坑溪護岸崩壞無法正常提供防洪需求列為「注意改善」案件。 （新北水利局提供）

宋德仁指出，去年定期水利建造物檢查共有四十四件「注意改善」案，其中卅五件已由山陀兒風災復建及五股坑溪修復，提早於去年汛期前改善完成，泰山區大窠坑溪防洪牆多處鋼筋裸露之「注意改善」案件亦於去年十月底前改善完成；目前尚餘八案，經評估尚無立即影響現行河防安全，預計於今年底前完成改善。

水利局表示，今年度水利建造物的檢查作業已於元月啟動，投入大量人力，全面檢查市管十九條河川、七十一條區域排水、七座分洪設施、七處滯洪壩及四座人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達到五二一公里，預計三月底前檢查完成。

水利局表示，水利建造物的檢查項目涵蓋各排水系統的基礎及附屬設施，工作團隊常需爬山涉水進行檢查作業，面對各種艱難的環境條件，以目視徒步方式搭配相關科技工具，如無人機、透地雷達等，來檢測防洪設施是否出現龜裂或結構異常，進而提前修繕，以確保各項水利設施能更有效面對嚴峻的汛期挑戰。