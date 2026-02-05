防範未然 新北啟動521公里水利建造物大體檢

針對水利建造物檢查人員進行教育訓練。(圖:新北市水利局提供)

▲針對水利建造物檢查人員進行教育訓練。(圖:新北市水利局提供)

為因應日益嚴峻的氣候變遷並強化汛期應變能力，新北市水利局已於一一五年一月一日展開一一五年度水利建造物的檢查作業，全面檢查市管十九條河川、七十一條區域排水、七座分洪設施、七處滯洪壩及四座人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達到五百二十一公里，預計三月底前檢查完成，以確保防洪設施正常運作，保障市民生命財產安全。

水利局長宋德仁五日表示，為提升檢查人員對於設施潛在問題的敏銳度，確保各項水利建造物在汛期前能及時維護，水利局已於去年十二月三十日辦理專案教育訓練。訓練重點包括檢查手冊應用、檢查重點精進作法及實際案例分析等項目，確保檢查品質符合標準。

廣告 廣告

宋德仁指出，去年定期水利建造物檢查共有四十四件「注意改善」案件，其中三十五件「注意改善」案件已由山陀兒風災復建及五股坑溪修復，提早於去年汛期前改善完成，泰山區大窠坑溪防洪牆多處鋼筋裸露之「注意改善」案件亦於去年十月底前改善完成。目前僅餘八件「注意改善」案件，經評估尚無立即影響現行河防安全，預計於今年底完成改善。

此外，針對去年十月二十二日北海岸及汐止、瑞芳等地區之劇烈降雨，水利局於累積雨量達標後立即啟動不定期專案檢查。經全面盤檢，確認轄內設施結構穩定，並未發現任何「立即改善」等級案件。

水利局說明，水利建造物的檢查項目涵蓋了各排水系統的基礎及附屬設施，工作團隊常需爬山涉水進行檢查作業，面對各種艱難的環境條件，以目視徒步方式搭配相關科技工具，如無人機(ＵＡＶ)、透地雷達等，來檢測防洪設施是否出現龜裂或結構異常，進而提前修繕以確保防洪安全。

面對全球氣候變遷所帶來的極端降雨，水利局每年都投入大量人力，持續推動水利建造物的檢查與修復工作，以提早發現缺失並即時改善，確保各項水利設施能更有效面對嚴峻的汛期挑戰。