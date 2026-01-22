防範極端局勢 格陵蘭發《危機應變手冊》

記者廖子杰／綜合報導

因應北極地緣政治局勢緊張，格陵蘭政府21日發布新版《危機應變手冊》，提供領土發生危機時的應對建議，包含儲備糧食、水、狩獵武器和彈藥等，強化民眾的危機意識。

格陵蘭政府表示，名為《為危機做好準備—自給自足5天》（Prepared for Crises：Be Self-Sufficient for Five Days）的手冊，去年開始編寫，起因是當時島上出現持續時間不一的停電情況。內容建議民眾儲備5天份食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和漁具等物資，以肆應潛在重大緊急狀況。

格陵蘭漁業、狩獵、農業暨可持續事務部長柏格，在首都努克舉行的記者會上指出，這本手冊可視為「一份保單」，儘管「我們預期不會用到」。格陵蘭總理尼爾森也說，雖然遭遇軍事行動的可能性「不大」，但這片丹麥自治領土仍須做好準備。

格陵蘭人口約有5萬7000人，近90%為原住民伊努特人，長期以狩獵和捕魚維生。由於美國總統川普多次揚言「不擇手段」控制格陵蘭島，儘管他21日承諾排除動武選項，但格陵蘭當局仍希望透過這份手冊，強化民眾在極端局勢下的生存認知。

格陵蘭公布《危機應變手冊》，助民眾應對潛在緊急危難狀況。（取自GeoInsider「X」）