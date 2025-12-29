防範模仿效應！新北跨河煙火將登場 500警力陸空立體監控維安

新北市長侯友宜要求31日舉辦的跨河煙火務必在安全的基礎下順利進行。呂健豪攝

北捷19日發生無差別攻擊事件，造成社會人心惶惶，為了防範模仿效應，新北市警局將在31日晚間的「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動中，動員超過500名警力，從陸空同時監控，提升維安等級，新北市長侯友宜也提出3項要求，強調「安全」是活動最重要的基礎。

新北市府將在31日舉辦跨年相關活動，包括重頭戲跨河煙火秀，預期活動當天將吸引大量人潮湧入活動現場，為了提升維安機制，確保活動當天安全無虞，新北市警察局今舉行「強化維安精進作為會議」，由市長侯友宜親自主持，並在會中下達明確指示，要求活動在最高的安全規格下順利完成。

侯友宜嚴正指出，安全是活動最重要的基礎，他提出3項核心維安要求，包括「嚴厲譴責暴力」、「提高見警率、強化巡邏網」及「跨局處橫向聯繫零時差」。侯友宜強調，「安全」是活動最重要的基礎，活動當天警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道，將設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。

環狀線多重災害模擬演練。新北市警局提供

針對跨河煙火的維安，侯友宜表示，將採取分區偵檢與應變、陸空立體監控，針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面偵檢，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況，並結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」的即時影像傳輸，掌握會場人流密度與周邊車流動態。

最後，侯友宜要求成立緊急應變中心，各相關局處如警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位將全面進駐，由主辦單位文化局統籌行政應變，透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。

新北市警局強調，將秉持「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。並呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打 110 報案。



