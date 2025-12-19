防範模仿效應 童子瑋籲基市府全面檢視公安措施

針對北捷台北車站、中山站發生投擲煙霧彈、無差別殺人事件，基隆市議長童子瑋(圖中)今晚表示，他已經聯繫基隆市警察局長，針對人潮聚集地點加強巡邏維護治安。(資料照，記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北車站M7、M8出口與北捷中山站今天(19日)傍晚發生投擲煙霧彈、無差別傷人的重大事件，基隆市議會議長童子瑋指出，他對此事甚為關切，雖然基隆與事發地台北車站、北捷中山站仍有距離，仍須防範模仿效應。童子瑋已主動聯繫基隆市警察局長，要求針對廟口夜市、車站、轉運點等人潮密集區域，加強巡邏與安全維護。

針對本次事件，賴清德總統、行政院長卓榮泰以及交通部，均已第一時間啟動跨部會與全國層級的應變作為，包含公共運輸場站的全面戒備與警力部署。

廣告 廣告

近期接連發生多起治安事件，確實讓市民人心惶惶。童子瑋呼籲基隆市政府相關單位，應全面檢視並強化治安與公共安全措施，讓市民在日常生活、通勤與外出活動時，都能感到安心與被守護。

​

最後，他衷心盼望所有受傷的民眾都能平安渡過難關、早日康復；也希望不幸傷亡者的家屬，能得到妥善的關懷與協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄰居對北捷煙霧彈男張文或張家狀況 都不發表意見

北捷連續攻擊案嫌犯張文 桃檢證實為妨害兵役通緝犯

捷運中山站丟煙霧彈砍人 嫌犯墜樓命危送醫

北捷遭投擲煙霧彈隨機砍人 凌濤：民進黨政府縱容軍用品氾濫

