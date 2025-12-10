防範氣爆事故 竹市1週內完成營業場所體檢

日前新北市餐廳發生氣爆事故，新竹市代理市長邱臣遠於第一時間指示消防局於一週內完成竹市一百七十六處瓦斯串接使用量達八十公斤以上場所全面清查，並責成消防局提供宣導圖卡，由產發處函發餐飲公會宣導會員注意瓦斯使用安全。

新竹代理市長邱臣遠十日表示，小規模的餐廳、小吃店及餐飲店，是民眾日常飲食主要消費場所，且大部分使用桶裝瓦斯烹飪，如安全管理及措施不符合規定，極易造成瓦斯洩漏，因此其安全性必須嚴格把關，以保障市民的消費安全。

新竹市消防局說明，依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第七十三條之一，針對瓦斯容器串接使用場所，串接使用量達八十公斤以上者，依串接使用的使用量，安全設施及管理有不同等級的規定。

如安全管理違反規定，可罰管理權人或行為人二萬至三十萬，如安全設施違反規定，可罰管理權人二萬至一百五十萬。