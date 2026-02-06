防範漢他病毒 嘉市衛生局籲落實「防鼠三不」

國內近期出現今年首例漢他病毒症候群確診病例，嘉義市府衛生局提醒落實防鼠三不原則／嘉義市府提供





國內近期出現今年首例漢他病毒症候群確診病例，考量農曆春節將至，許多民眾已開始進行居家環境大掃除，嘉義市政府衛生局提醒市民，在清理雜物堆或排水設施時，應留意老鼠可能入侵的路徑，並落實正確的環境清潔流程，以降低感染風險。

市府衛生局說明，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，主要透過齧齒類動物（如老鼠）傳播。人類若吸入或接觸遭帶有病毒的老鼠排泄物（尿液、糞便）或分泌物（唾液）污染的塵土、物體或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，即有感染的風險。由於漢他病毒在乾燥環境下仍可能隨灰塵飛揚，因此在進行久未清理的空間整頓時，採取適當的防護措施至關重要。

衛生局局長廖育瑋呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請加強該等特定環境捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄，切勿直接使用掃帚或吸塵器清掃。

廖育瑋提醒，民眾若出現發燒、頭痛、肌肉痛、腸胃道症狀或呼吸喘等身體不適，應儘速就醫，並主動向醫師說明近期環境清理史或鼠類接觸情況。相關防疫資訊可至疾病管制署官網查詢，或撥打嘉義市政府衛生局 (05-2338066)轉疾病管制科洽詢。

