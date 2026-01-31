防範火災風險 桃消山峰分隊春節前進行移工宿舍演練

桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊針對傑報人力公司移工宿舍進行場勘，同時進行消防組訓及搶救演練。圖：讀者提供

隨著農曆春節將近，部分移工因工作因素選擇留在臺灣，長時間居住於工廠宿舍，且移工宿舍多為高密度居住型態，期間用火、用電頻率提高，潛藏火災風險也隨之增加；為掌握場所宿舍環境安全狀況，並強化火災發生時的應變與搶救能力，桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊於昨(30)日針對傑報人力公司移工宿舍進行場勘，同時進行消防組訓及搶救演練，全面提升場所防火與應變能力，確保移工居住安全，讓留臺過年的移工也能安心生活。

演練中，消防單位先針對宿舍管理人員實施防火組訓，說明火災預防、用電安全及火災初期應變重點，並實務講解自衛消防編組運作方式，依序演練通報、初期滅火及避難引導等流程，檢視宿舍在災害初期的應變與協調能力；隨後由消防人員進行搶救演練，模擬火勢情境，完成水線部署、室內搜索及滅火等各項作業，同步進行火場安全管控，檢視消防人員於移工宿舍火災情境下的搶救效率與應變能力。

山峰分隊表示：「透過宣導、組訓、搶救的完整演練流程，不僅可提升移工宿舍管理單位的防火自主管理能力，也讓消防人員熟悉宿舍環境特性與搶救重點，藉由平時整備與反覆演練，將災害風險降至最低。」

