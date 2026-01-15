防範無差別攻擊再現 台北市警察局與捷運局將共享監視畫面

張文隨機殺人案偵結記者會，臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏公布張嫌影像。(記者陳志曲攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕妨害兵役通緝犯張文於去年犯下隨機殺人案，最終墜樓身亡。台北地檢署於今日偵結，但因被告已身亡，僅能做出不起訴處分。有媒體質疑，張文攻擊當時，警方調閱監視器時，需透過捷運局同意，是否有時間差。警方則表示，案發第一時間，局長與捷運局已完成聯繫，同步調閱監視器，無時間差，目前兩單位將設置API連接，共享畫面。

張文隨機殺人案偵結記者會上，有媒體質疑，警方與捷運局的監視器系統，隸屬於不同單位，案發當時調閱，是否產生時間差，影響偵辦速度。

對此，台北市警察局中正第一分局分局長陳瑞基回應表示，案發第一時間，警察局長李西河就與捷運局橫向聯繫，雙方是同步調閱監視器，並沒有時間差的問題。為了預防類似案件發生時，台北市警察局將與捷運局將設置API連接，未來將可直接共享畫面。

而台鐵部分，則由鐵路警察局與台灣鐵路局進行聯繫，未來發生案件時，調閱監視器不會產生時間差的問題。

