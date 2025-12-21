防範無差別攻擊擴大！ 北市府：研議「細胞簡訊」示警

台北市 / 綜合報導

台北市19日晚間發生無差別攻擊事件，震驚全台。為了加強類似事件示警，台北市跨黨派議員都呼籲，應該透過發送細胞簡訊方式，讓民眾即時獲得正確資訊。台北市長蔣萬安證實，已經指示相關單位盡快研議細胞簡訊是否適用這類案件，並建立更周延通報機制。

跨年煙火吸引大批人潮，2026即將到來，不少民眾規劃參加跨年晚會迎接新的一年，但若發生緊急情況怎麼提醒，畢竟19日北市才爆發隨機攻擊事件，民眾憂心參加大型群聚活動會不會有風險，藍綠白議員也紛紛建議，發生重大治安事件應該發送細胞簡訊，給周邊民眾協助立即警示。

台北市長蔣萬安說：「對於細胞簡訊的部分，我們剛剛在會中也有討論，我們就會確定朝這個方向來規劃，也特別責成包括消防局和警察局，即刻研擬，那我們希望盡快能夠來積極落實。」

市長承諾盡速研擬，而根據中華電信官網資料，我國災防告警訊息有4種形式，包括一定得接收無法關閉的國家級警報，告警有立即性危險災害，像是地震空襲的情況，其餘3種還有包括，緊急警報做疏散避難，警訊通知和每月測試用訊息。

透過所謂的細胞簡訊，電信業者就會透過系統運算，找出特定時間，曾與特定基地台交換過訊號的手機，不受地理位置限制，以這些名單做為基礎發出警示，國外也有不少利用細胞簡訊，通報各類緊急事件的案例。

美國的WEA系統，能發送四大類型警報，包含國家級重大危機，緊急威脅警報其中就包括爆炸槍擊恐攻等人為威脅，另外還有失蹤兒童警報和公眾安全提醒，而EU-Alert，則是歐盟要求所有成員國，必須對民眾發送緊急情報的法規和技術標準，同樣包含四個等級的警報級別，用於災難性天災恐怖攻擊，緊急避難通知和尋找失蹤兒童等。

如今台北市因應這次的1219隨機攻擊事件，有意納入細胞簡訊發布示警，但詳細制度還有待相關單位詳細討論。

