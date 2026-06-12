防範瓦斯事故 台中消防局強化用氣安全宣導

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【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】液化石油氣廣泛運用於家庭及各類營業場所，若使用不慎或管理不當，可能導致瓦斯外洩，甚至引發火災或氣爆事故。為提升用氣安全，台中市政府消防局提醒營業場所、液化石油氣零售業者及一般民眾，應共同落實液化石油氣管理及自主檢查工作，以降低事故發生風險。

▲定期檢查三方把關，守護你我安全。消防局表示，營業場所如有串接使用液化石油氣容器情形，使用量達80公斤至120公斤、120公斤至300公斤或300公斤至1000公斤者，應依規定設置相關安全設施並落實安全管理措施，以維護場所安全；另液化石油氣容器備用量以80公斤為限，避免因大量儲存增加災害風險。

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消防局說明，在液化石油氣零售業者方面，安全技術人員應依規定每2年辦理1次用戶安全檢查，除確認液化石油氣設備使用情形外，亦應提供用戶適當的安全建議，協助及早發現潛在風險，提升用氣安全觀念，降低事故發生機率。

消防局指出，一般民眾平時也應養成自主檢查習慣，定期確認家中液化石油氣容器是否仍在檢驗期限內，放置場所是否保持良好通風環境，並檢查調整器及燃氣軟管是否有老化、龜裂或鬆脫等情形，同時避免於容器周圍堆放雜物或易燃物品，以維護居家安全。

消防局提醒民眾，瓦斯事故多肇因於設備老化、操作不當或管理疏失，一旦瓦斯於密閉空間累積至一定濃度，遇到火源即可能引發火災或氣爆，造成生命財產損失。若聞到瓦斯異味時，應保持冷靜並遵循「禁、關、推、離」原則，避免開關電器設備或產生火花，立即關閉瓦斯開關、保持環境通風並迅速離開現場，必要時撥打119尋求協助。

消防局呼籲，落實設備維護、定期安全檢查及正確應變措施，是預防瓦斯事故最有效的方法。透過業者、瓦斯行及民眾共同努力，建立正確安全觀念，才能有效降低事故風險，共同守護生命財產安全。