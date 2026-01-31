防範疣胸琉璃蟻 竹市府與民眾共同持續防治

十八尖山琉璃蟻防治。





由於土地開墾後的利用與經營管理模式的改變，提供了疣胸琉璃蟻（俗稱黑螞蟻）生存繁殖的棲地與豐富食物，導致龐大數量入侵人類生活圈，危害居家與社區環境並影響農作物採收作業與造成生態系統失衡。新竹市政府今(115)年編列1,200萬進行防治，包含勞務、財務、研究計畫及辦理講習、說明會等，藉由跨局處與社區、學校等攜手防治，以達控制成效。

新竹市政府表示，琉璃蟻於一百多年前已在臺灣本島發現，多分布於中低海拔之丘陵、台地、山地與盆地，目前市府相關單位跨局處防治小組，已針對培英國中、十八尖山森林公園、青草湖、建華國中、高峰植物園等危害嚴重地區進行餌站掛置作業，以減少蟻群數量。另外對於高峰國小特嚴重地區，發放充足防治資材進行試驗性防治，效果優異。同時也製作琉璃蟻宣導摺頁及於環保局垃圾車宣導三防治原則（預防、防治、防堵），提醒民眾注意居家環境整潔，並修剪樹木、清除雜物等，減少與琉璃蟻棲地接觸的管道。

疣胸琉璃蟻。

市府提醒，如遇琉璃蟻入侵，民眾可使用屏障噴灑法(Barrier spraying)進行防治，即先修剪社區內之綠色植物與雜草、清理枯枝落葉，減少食物來源，降低繁殖數量，再設置阻隔帶，於居家周圍或入侵之蟻道施灑熟石灰或矽藻土，並使用掃帚均勻掃平，讓粉狀物均匀吸附於地表上，防止蟻群入侵人類生活圈，最後使用市售之液態或凝膠螞蟻餌劑，置放於社區綠色植物的蟻道或蟻巢週邊，殺滅覓食的工蟻，如此三步驟就能防除蟻患。

市府補充，如蟻患嚴重區域，民眾可噴灑植物油（例如椰子油清潔劑、苦楝油等），撲滅社區植物上的蚜蟲、介殼蟲、琉璃蟻及其蟻巢，或委由病媒防治業先進行防治後再設置阻隔帶，以快速減少蟻群數量並阻隔蟻患再次入侵。



