防範社群媒體破壞民主 馬克宏：該查禁不揭露政治偏好的平台

[Newtalk新聞] 新傳播科技時代，使用社群平台接收訊息成為世人的日常生活。然而有心人也更容易利用演算法，將各種扭曲事實的假訊息廣泛傳播，藉此影響民主選舉。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍早呼籲，查禁不透露政治偏好的社群媒體平台，並主張禁用讓機器人和匿名帳號活動的社群媒體。

彭博社（Bloomberg）報導，馬克宏在巴黎舉行的一次治理會議上表示：「我們必須確保演算法的透明度，才能知道它們是否存在偏見。」他補充道：「我們必須禁止那些不提供這種透明度的平台。」

馬克宏表示，使用機器人和匿名帳號的社群媒體也應被禁止。 他說，「我們想要自由，但我們不希望那些根本就不存在的『人』也享有自由。」

馬克宏承諾將推動更嚴格的監管，以此來應對社群媒體的商業模式。他稱這種模式旨在盡可能地煽動負面情緒，尤其對年輕人造成傷害。他還警告外國勢力不要利用社群媒體干預國家選舉。

馬克宏，「我們透過社群媒體獲取資訊是完全錯誤的。」

彭博社報導，儘管馬克宏長期以來一直是科技創新和人工智慧的擁護者，但他也是最用力呼籲限制社群媒體公司營運的人之一，因為世人越來越擔心社群媒體對年輕人健康的影響。

澳大利亞去年批准了社群媒體用戶的最低年齡限制為16歲，該規定將於12月生效。

歐盟委員會上個月表示，將研究對社群媒體實施類似年齡限制的可能性。

本月初，歐盟的《政治廣告透明度和定向投放條例》（TTPA）正式生效，旨在加強網路競選活動的問責制，並協助應對外國勢力干預歐洲選舉的問題。根據該條例，平台必須解釋用戶看到特定廣告的原因、廣告的付費方以及廣告費用。 Meta Platforms公司和Alphabet旗下的Google公司聲稱，這個條例帶來了「重大的營運挑戰和法律上的不確定性」。

法國國會本週二通過了一項2026年預算修正案，可能將亞馬遜、Alphabet和Facebook母公司Meta Platforms等公司的數位所得稅從先前的3%提高到6%。

