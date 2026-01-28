防範禽流感大作戰！ 雞舍蓋網.飼料加油.進出強消毒

台北市 / 綜合報導

秋冬季一到，就是雞農繃緊神經的時候，天氣冷、風大還有候鳥遷徙，都會增加蛋雞感染禽流感風險，雞農說，雞舍都要蓋網子和帆布，網子孔洞要小於1.5公分，不能讓麻雀鑽進去，帆布擋風用，因為雞隻怕風，風一吹容易感冒，增加雞的抵抗力也很重要，寒流來時，還會在飼料裡加沙拉油，越冷加越多，幫牠們增加熱量。

雞農蔡先生說：「靠近的時候，牠就一直跑啊。」雞農一靠近，雞舍裡的雞全都圍過來，等吃飯，雞農說，這就是判斷雞隻有沒有生病的重要依據之一。雞農蔡先生說：「牠的飼料吃得速度很快，如果牠生病的話，就感覺會萎靡的感覺。」給雞吃的飼料大多是玉米，秋冬季天冷的時候還會加料。

雞農蔡先生說：「我們就會加沙拉油，為什麼加沙拉油，因為油下去的時候，牠比較能夠會禦寒。」沙拉油倒進飼料拌一拌，又濃又稠雞隻吃下肚增加熱量，比較不會感冒得禽流感，最重要的，就是雞舍不能太通風。

雞農蔡先生說：「政府規定一定要圍網。」整座雞舍要用網子蓋起來，孔洞還不能大，最多1到1.5公分，否則小鳥、麻雀鑽進來，就會大大增加傳染禽流感風險，帆布也要備著，風一大就要趕快蓋起來防大風，最後就是人流管制，會跟外界接觸的雞蛋籃子，進雞舍前一定要消毒。

雞農蔡先生說：「所有進來的箱子，一定會經過消毒水浸泡過，讓它在旁邊曝曬。」消毒曬乾，裡面的紙還要燒掉，小心翼翼，就是要保護整座雞舍的上千隻蛋雞，健健康康，遠離禽流感。

