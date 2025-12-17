防範私下廚餘餵豬！農業部將設檢舉獎金

農業部今（17）日舉辦第4屆「永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，陳駿季也於會後受訪時指出，目前查獲的16場違規廚餘養豬場中，6場已開罰，其餘則仍在調查中，不過，此現象也令農業部相當擔憂。（圖／農業部）

為防範非洲豬瘟擴散，農業部拍板民國116年元旦起廚餘養豬全面禁止，115年則為緩衝期，僅符合3要件之廚餘養豬農，才可於期間內持續使用廚餘餵豬，而目前至12月31日，也同樣禁止廚餘餵養，但農業部長陳駿季指出，目前仍查獲有16場養豬戶違法餵養，未來將設立吹哨者獎金制度，讓大眾一同監督。

農業部今（17）日舉辦第4屆「永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，陳駿季也於會後受訪時指出，目前查獲的16場違規廚餘養豬場中，6場已開罰，其餘則仍在調查中，不過，此現象也令農業部相當擔憂，因私下使用廚餘餵豬恐出現防疫破口，而為杜絕此情況，將進行更嚴格的稽查，未來也會設計吹哨者獎金制度，讓大眾一同來監督。

而針對活動本身，陳駿季提到，極端氣候已嚴重影響到農業生產，需思考如何從生產轉換為守護土地、守護資源，而永續善農獎也帶來了3個改變，包括從慣行到永續，以及從重視產量轉而重視品質，還有就是能夠從在地走向國際的方向。

農業部指出，農業部於106年宣示「化學農藥風險十年減半」政策，推動有機與友善耕作、推廣IPM、植物診療師專業輔導、友善環境植物保護資材補助等措施，並透過建立農藥風險評估制度、推動分級管理及逐步汰除高風險農藥，目標116年前達成整體農藥風險值減半之承諾。

其中，作物有害生物整合管理（IPM）扮演關鍵角色，透過三大原則，第一，儘量採用預防性手段以降低害物族群；第二，將有害生物維持於經濟危害以下，而非澈底滅除；第三，當必須使用藥劑時，優先選擇對生物、人類及環境影響最低的藥劑；建立兼顧食品安全與環境永續的生產體系。

農業部表示，永續善農獎自108年創設以來，透過競賽、遴選與經驗擴散機制，鼓勵產業鏈各環節投入IPM，得獎及入圍者具體事蹟可作為國內農業領域從業者之標竿，本屆得獎者不僅有效降低化學農藥使用量，提升農產品品質與生產安全，更展現農業在氣候變遷下維持產量穩定與市場競爭力之韌性。

農業部強調，至113年農藥風險已減少37％，降為基期年(103-105年)之63％，結合包括禁用高風險農藥等各項措施之推動，預估於117年將降為基期年之52％，已接近風險減半之目標，未來將持續結合產官學研能量，協助強化農民風險管理能力，提升食用安全、環境品質與國產農產品競爭力，邁向農業永續發展。

