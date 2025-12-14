防範結冰危險！合歡山公路今晚6點封閉 翠峰至大禹嶺「只出不進」

大陸冷氣團南下，公路局將視情況封閉合歡山道路。（仁愛分局提供／劉慧茹南投傳真）

受大陸冷氣團南下與水氣影響，合歡山地區高海拔路段氣溫明顯下降，結冰風險升高。公路局宣布，台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺（18K至41.5K）路段，將於14日晚間6時起實施預警性封閉，提醒用路人提早因應、避免行程受阻。

公路局指出，台14甲線3000公尺以上路段入夜後氣溫驟降，局部路段結冰機率大增，為維護行車安全，該路段14日清晨曾解除管制、恢復通行，但依氣象預報研判，此波冷氣團最冷時段將落在今晚至明天清晨，因此決定再度啟動預警性封閉措施，屆時車輛只出不進，是否開放通行或改為限加掛雪鏈車輛行駛，將視明日天候及道路狀況滾動檢討。

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，高山氣候變化快速且難以預測，近期台14甲線管制時段將依實際天候狀況機動調整，在兼顧用路人安全與交通需求下彈性因應。呼籲雪季期間欲行經台8線、台14甲線的民眾，行前務必備妥保暖裝備及車輛雪鏈，並隨時關注氣象預報與道路交通管制資訊，預先規畫替代行程。

民眾如欲查詢最新路況，可上公路局「智慧化省道即時資訊服務網」、下載「幸福公路APP」，或撥打仁愛分局電話04-23715030，以及公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035查詢。

