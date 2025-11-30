防範缺藥建構供藥韌性 抗生素胰島素先試行 (圖)

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟

