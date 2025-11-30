防範缺藥建構供藥韌性 抗生素胰島素擬先試行

專訪衛福部長3（中央社記者陳婕翎台北30日電）全球缺藥問題頻傳，食藥署盤點台灣約580種必要藥品，衛福部長石崇良表示，建構藥物韌性，可先從鼓勵胰島素國產、抗生素等原料藥自製著手，確保不斷供，並考慮將醫院採購健保藥的過多利潤「回收」到健保財務，以加速引進新藥。

石崇良接受中央社專訪，談到建構藥物韌性，他表示，台灣必須同時兼顧3大面向，包含新藥加速引進、提升供藥穩定性、以及增強國內自製能力，三者缺一不可。

廣告 廣告

「即使藥價足夠、能穩定進貨，仰賴進口仍然會有龐大風險及採購成本，因此提升國內原料藥與學名藥的自製比例同樣重要。」他強調。

首要任務就是確保民眾用得到藥，石崇良說，像癌症病人等不到新藥也是一種缺藥，透過國家藥物韌性整備計畫，簡化藥證核准上市與健保給付核價流程，加速審查已獲其他國家批准的新藥上市，讓病人不必苦苦等待。

至於在供藥穩定方面，涉及藥價政策調整，中央健康保險署已經推動最低價格的「地板價」保障，食品藥物管理署也在盤點580項列入必要藥品暫不調降藥價清單。

下一步鎖定藥價差改革，藥價差類似商品買賣折扣，是藥商給醫療院所的議價折讓空間，使得採購價低於健保價。石崇良認為，藥價差曾是醫院收入來源之一，現在健保總額成長，「限縮藥價差」才能真正保障藥價。

專利藥因獨家供應具市場優勢，如 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥Paxlovid，醫院只能選擇買或不買，沒有藥價差空間，但其他逾專利期的同成份學名藥、輸液等多家競爭，面臨藥價差的惡性競爭。

石崇良解釋，比方來說，健保核定藥價新台幣100元，A藥廠向醫院喊價80元、B藥廠願意60元成交、C藥廠給了40元「甜甜價」，藥廠成本高、搶不到單就會退出市場，最後就會造成劣幣驅逐良幣。

最慘痛經驗就是去年生理食鹽水事件，只剩一家獨大，產線出問題就陷入缺貨危機。石崇良表示，避免重蹈覆轍，規劃對易短缺必要藥品，如抗生素、胰島素等，率先導入藥價差限制。

例如某必要藥品健保核價100元，健保署認定合理藥價差為20%，希望醫院採購價應在80元以上，若醫院以50元採購，產生50%藥價差，超出合理範圍的30%將「回收」到健保財務，挹注新藥收載經費，這都可以討論。

石崇良說，即使藥價保障、藥價差管理、藥品調度與監測都落實，若台灣仍然過度依賴進口，藥物韌性依舊不足。未來將同時提高國產能力，包括原料藥與學名藥，分散進口風險，在健保制度及韌性計畫中會推出加成與獎勵措施，鼓勵國內生產，如推動胰島素國家隊等。（編輯：陳清芳）1141130