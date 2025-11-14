防範美國覬覦 格陵蘭立法限制外國人置產

法新社報導，格陵蘭國會13日晚間以21票贊成、6票棄權通過一項法案，對外國人置產權祭出限制。在此之前，美國總統川普(Donald Trump)曾揚言掌控這個丹麥自治領地，不少美國投資客也表現出濃厚興趣。

根據新法律，非丹麥公民和外國公司必須取得格陵蘭的永久居留身分，並在過去2年內繳納所有稅金，才能購買房地產或土地使用權。擁有丹麥國籍者則不在此限。

這項立法意味著，只有來自格陵蘭、法羅群島(Faroe Islands)和丹麥的個人和公司才被允許在格陵蘭置產。新法從明年1月1日起生效。

廣告 廣告

自今年1月重返白宮以來，川普多次表示，基於安全考量，美國需要戰略位置重要、資源豐富的格陵蘭，並且不排除動用武力來取得該地的可能性。

今年稍早，丹麥政治報(Politiken)一項調查顯示，美國對收購格陵蘭房地產的興趣正在日益增加。