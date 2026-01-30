防範自行車失竊 中捷多管齊下提升停車安全

防範自行車失竊，中捷公司多管齊下，提升停車安全。（圖：中市府提供）

台中捷運綠線運量持續成長，越來越多民眾選擇騎乘自行車至車站，轉乘捷運，中捷公司特別呼籲，請旅客務必將自行車妥善停放並確實上鎖，以確保個人財產安全。同時，車站人員也將加強巡檢，若發現未上鎖的自行車將張貼告示，提醒旅客多加留意。

中捷公司表示，各捷運車站除設置YouBike站點外，也設置自行車停車場，方便民眾騎乘私人自行車轉乘捷運。近期因部分自行車隨意停放且未完成上鎖，導致竊賊有可乘之機，為有效防範自行車失竊，中捷分析相關案例後，提出多項防範措施。

廣告 廣告

中捷公司指出，車站人員於營運期間提高巡檢頻率，發現自行車未依規停放或未上鎖，會在車身張貼告示小單張予以提醒；清潔人員在清潔出入口及收送垃圾時，也會留意自行車停車場狀況及有無可疑人員徘徊，以提升人員出現率；同時，站務人員亦不定期透過CCTV監控，即時掌握現場狀況。

中捷公司說，自行車停車場及車站站體等顯眼處，皆有張貼宣導告示，提醒民眾自行車停放車架務必上鎖，遇可疑人物請撥打110或通知站務人員，共同降低失竊風險，攜手營造安全、安心的捷運轉乘環境。（寇世菁報導）