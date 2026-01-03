防範豬瘟 新北動保處三管齊下

宣導豬場防疫各項補助及轉型飼料場。（圖：新北市動物保護處提供）

國內十月爆發非洲豬瘟案例，新北市動物保護處昨（三）日表示，為防範疫情發生，加強疫情訪視，一一四年至十二月巡查計一○六九場次以上，並鐵腕稽查違規使用廚餘四間，處分數為全國最多。近日提供環保藍光捕蟲燈，降低病媒昆蟲密度，同時加強人車流向追蹤，推動豬場QR Code實名制，三管齊下成功遏止疫情蔓延。

新北動保處考量「廚餘養豬」、「人車管制追蹤」、「病媒昆蟲干擾」為防疫弱點，十月底開始向養豬農民宣導，在廚餘禁用期間，不能用動物性廚餘餵養及人車管制，惟仍有豬場違規使用，予以重罰，以阻絕疫情透過廚餘、運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播，並首創提供「藍光捕蚊燈」予畜牧場，除避免日本腦炎等疫病傳染人及動物外，也降低消毒藥劑對環境壓力，以最環保方式讓防疫做到滴水不漏。

強化畜牧場生物安全防護網實施，對人員、車輛進出採QR code實名制，登錄訪客姓名、聯絡電話及職業別等資訊，入場車輛須加註車號，掌握追蹤進入養豬場之人員流動資訊，導入數位化工具取代傳統紙本登錄，落實人員進出管控與足跡紀錄，將列入日後申領農政單位相關補助之必要條件，未落實業者將喪失其申領相關補助之權益，並列為加強稽查對象，動保處提醒畜主應落實配合執行，以確保自身權益。

動保處指出，防疫須政府、畜牧產業與社會大眾共同努力，透過跨單位合作、動保處提供輔助工具消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊、雨鞋，希望透過多層防疫與環境管理方式，打造一條防疫、衛生、永續保護線，一旦發生疫病疑慮，可迅速進行疫調與風險控管，提升防疫效率。動保處呼籲畜牧業者，主動配合各項防疫政策，落實場內管理與人員管制，一同守護產業永續發展。