即時中心／林耿郁報導

台中梧棲非洲豬瘟風暴已經告一段落；為嚴防疫情捲土重來，政府宣布2027年全面禁止廚餘養豬，明（2026）年將是最後緩衝期。這段「落日」期間將嚴加查核養豬業者與東南亞商店，一旦查獲違規，首次就重罰20萬元！

別想偷渡！針對國際非洲豬瘟疫情壓力及國內養豬產業升級需求，非洲豬瘟中央災害應變中心昨（26）日召開第58次會議，盤點目前廚餘養豬轉型進度、AIoT及GPS等數位監控進度，並針對即將到來的春節前夕強化後市場稽查進行報告。應變中心強調，透過轉型與導入「數位監控」，確保我國養豬產業於116年達成全面禁止廚餘養豬，使產業穩健轉型升級。

衛福部在會中表示，地方衛生局為防範非洲豬瘟持續強化肉品來源查核，包括稽查夜市、餐飲業、肉品攤商、超市、團膳、餐盒業及肉品加工廠，截至12月17日，共計稽查52,066家次，均未查獲來自非洲豬瘟疫區豬肉產品。另委託中央畜產會訪查市售豬肉類肉品來源，不定期抽查東南亞商店豬肉製品。倘查獲違規，將依食安法規定辦理並進行裁處。

為杜絕非法使用廚餘，直轄市、縣（市）政府持續進行查核，截至12月25日，未查獲違規事項。應變中心重申，今（2025）年底前仍維持廚餘養豬禁令，2026年為廚餘養豬落日前之最後緩衝期，對符合檢核再利用資格、確實裝設養豬廚餘溫度與影像監視系統（AIoT）落實蒸煮且廚餘運輸車輛已加裝GPS者，將有條件開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

應變中心補充，廚餘再利用檢核養豬場，被查獲違規使用廚餘者，自今（27）日起除依法裁罰，同時也不核予廚餘轉型之飼料補助；倘已請領補助後違規使用廚餘者，補助金額將予以追回。

農業部積極推動廚餘養豬轉型專案輔導，包括各項補助、補貼及獎勵措施，加強廚餘稽查，以及1年廚餘養豬緩衝期檢核，再利用豬場裝設AIoT及廚餘運輸車加裝GPS，並推動進入養豬場需掃QR code等數位化監控措施，以穩健推動產業升級。

為防杜未獲核可之再利用廚餘養豬場使用廚餘餵豬成為防疫破口，農業部將調整動物傳染病防治條例之裁罰基準，未來違規搬運廚餘至養豬場，第1次裁罰鍰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規，直接裁處最高罰鍰100萬元，請業者切勿以身試法。

應變中心指揮官、農業部長陳駿季強調，面對國際非洲豬瘟疫情嚴峻的挑戰，轉型是為了守護整體產業，防疫工作並非一人之力，惟有大家通力合作，才能守護美味的國產豬肉，確保台灣養豬產業永續發展。

原文出處：快新聞／防範豬瘟！2027年起全面禁用廚餘養豬 首次違規「重罰20萬起跳」

