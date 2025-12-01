防範資安威脅 印度下令新手機預先安裝政府App

（中央社班加羅爾1日綜合外電報導）印度電信部門為因應資安威脅，已私下要求智慧手機製造商須在所有新裝置預先安裝一款政府資安應用程式（App），不過此舉可能引發手機製造商和個資保護團體不滿。

路透社報導，印度是全球最大電信市場之一，用戶超過12億人。統計資料顯示，新德里當局今年1月推出一款資安應用程式Sanchar Saathi後，已協助民眾找回逾70萬隻遺失手機，光是10月就追回5萬隻。

根據路透社取得一份註記11月28日的政府命令，主要智慧手機公司須在90天內確保新手機已預先安裝Sanchar Saathi，同時規定手機用戶不得刪除該程式。

針對已經在供應鏈中的裝置，印度電信部門（DoT）表示，製造商應透過軟體更新將Sanchar Saathi推送至手機。這份命令並未公開發布，而是私下傳給特定公司。

過去因印度政府研發反詐騙簡訊App與電信監管機構意見不合的蘋果（iPhone），現在和韓國三星電子、Vivo、Oppo及小米等中國廠牌都受到新命令規範。

新德里指出，利用Sanchar Saathi對抗複製或偽造國際行動裝置識別碼（IMEI）造成的嚴重電信資安威脅，這一點至關重要，這些偽造識別碼可能助長詐騙和濫用。

這款App可供手機用戶通報可疑來電、驗證IMEI並透過中央登記系統鎖定失竊裝置。

知情人士透露，蘋果會在新機預先安裝自家專屬App，但內部政策禁止新機銷售前安裝任何政府或第三方App。

市調機構Counterpoint研究主管帕泰克（Tarun Pathak）認為：「蘋果向來婉拒這類政府要求，他們可能尋求折衷做法，例如引導用戶自行選擇安裝這款App，取代強制預先下載的做法。」

蘋果、Google、三星、小米暫未回應路透社置評請求；印度電信部門也未對此做出回應。

印度政府強調，Sanchar Saathi有助防範網路威脅、協助追查與封鎖遺失或失竊手機、協助警方找回裝置，以及阻擋仿冒品流入黑市。（編譯：洪啓原）1141201