防範跨年活動恐攻 台北26日捷運市府站舉行高強度演練

台北市19日在北車、北捷南西商圈發生隨機殺人案件，造成4死11傷慘劇，張姓嫌犯也墜樓送醫不治。台北市長蔣萬安今（22）日宣布，北市府預計於26日比照跨年規模，在捷運市府站及市府轉運站舉行跨局處高強度演練，而接下來各項大型活動及人潮聚集商圈的維安規格都會提升。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

蔣萬安今天出席北市府道安會報前受訪表示，針對1219事件，市府將於26日在捷運市府站及市府轉運站進行一場高強度的演練，會有跨相關的局處及相當多的單位參與，以跨年大型群聚活動的規模進行模擬跟演練。他強調，市府針對接下來的各項大型活動，甚至是人潮聚集的商圈、場域，維安規格都將提升。

廣告 廣告

針對跨年活動的維安措施，蔣萬安指出，市府已經擬定相關的維安計畫，觀傳局跟警察局也都有對外說明，包括會設定車阻、加上特勤及保安警力的支援，並執行地毯式場檢，確保市民安全。此外也會有各項事前地毯式的場檢，包括金屬探測器、偵爆犬等，這些具體的作為，市府都會規範確實，確保市民的安全。

隨機殺人案發生後，北市警特勤中隊加強巡邏。(圖/截自北市警局臉書)

關於防災細胞簡訊的規劃，蔣萬安回應，市府目前朝未來傳送細胞簡訊的方向規畫，警察局以及消防局單位正在研擬相關修訂規範的文字，也會依照程序報請中央核可。

此外針對傷亡者的撫恤金部分，蔣萬安表示，目前市府大概有3個基本方向，一個是犯罪被害者保護協會相關的補償，另外對於保險理賠及相關的撫恤，社會局都會彙整，市府也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這一次不幸的傷亡者身上。

延伸閱讀

網PO「鄭捷、張文都我的人」 高雄男嗆炸小港機場落網

台灣太安全？「冷血魔」張文狠奪3命 外國網友：以為街頭表演

影/網PO 恐怖攻擊訊息 警龜山逮32歲無業男